Робот принял участие в эстафете олимпийского огня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Робот HUBO, созданный инженерами Корейского института передовых технологий, принял участие в эстафете олимпийского огня в южнокорейском городе Тэджон, передает УНН со ссылкой New Yourk Post.
HUBO получил огонь и проехал с ним около ста метров до картонной стены. С помощью небольшой пилы робот прорезал в ней дыру, через которую передал огонь своему создателю, профессору В Чун-хо.
Ученый, в свою очередь, вручил факел другом работу KAIST — управляемой человеком модели FX-2.
Заметим, что роботы HUBO будут помогать на Олимпиаде в Пчьончхане в качестве волонтеров.
Добавим также, Олимпийские Игры 2018 пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.