Робив зі стартових пістолетів бойові: військового Нацгвардії піймали на торгівлі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Черкасах затримали військовослужбовця Нацгвардії. Він намагався збути перероблені для стрільби травматичними набоями стартові пістолети, передає УНН із посиланням на СБУ.
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За попередньою версією слідства, переробку у бойовий стан стартових пістолетів організував начальник озброєння однієї з частин. “Майстерню” він облаштував у підсобному приміщенні за місцем проживання.
Як повідомили у СБУ, клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах.
Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії поблизу одного із торгово-розважальних закладів у центрі Черкас під час спроби збуту 3-х пістолетів і комплекту набоїв до них.
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Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено:
4 перероблених пістолети та комплектуючі частини до них;
майже 200 бойових набоїв різного калібру;
спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.
Додамо
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.
Операція проводилась спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Київ, під процесуальним керівництвом Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.