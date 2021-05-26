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The Guardian

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Робив зі стартових пістолетів бойові: військового Нацгвардії піймали на торгівлі зброєю

Київ • УНН

 • 15407 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У Черкасах затримали військовослужбовця Нацгвардії. Він намагався збути перероблені для стрільби травматичними набоями стартові пістолети, передає УНН із посиланням на СБУ.

Робив зі стартових пістолетів бойові: військового Нацгвардії піймали на торгівлі зброєю

Деталі

За попередньою версією слідства, переробку у бойовий стан стартових пістолетів організував начальник озброєння однієї з частин. “Майстерню” він облаштував у підсобному приміщенні за місцем проживання.

Як повідомили у СБУ, клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах.

Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії поблизу одного із торгово-розважальних закладів у центрі Черкас під час спроби збуту 3-х пістолетів і комплекту набоїв до них.

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Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено:

4 перероблених пістолети та комплектуючі частини до них;

майже 200 бойових набоїв різного калібру;

спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.

Додамо

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.

Операція проводилась спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Київ, під процесуальним керівництвом Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

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