РНБО: усі силові структури в Україні працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Раді національної безпеки і оборони заявили, що проросійські ЗМІ повідомляють про створення додаткового штабу, намагаючись таким чином дестабілізувати ситуацію в Україні, однак усі силові структури працюють у штатному режимі, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Зокрема, за повідомленням РНБО, деякі проросійські ЗМІ поширили інформацію щодо “створення в Раді національної безпеки і оборони України якогось міфічного штабу”.
“Інформуємо, що в РНБО України не створювалось жодних „штабів“, а всі силові структури в Україні працюють у штатному режимі, відповідно до наданих їм Конституцією та законами повноважень”, — зазначили у РНБО.
Зазначимо, деякі ЗМІ повідомили про створення на базі РНБО штабу для реагування на сплеск мітингової активності.