СНБО: все силовые структуры в Украине работают в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что пророссийские СМИ сообщают о создании дополнительного штаба, пытаясь таким образом дестабилизировать ситуацию в Украине, однако все силовые структуры работают в штатном режиме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, по сообщению СНБО, некоторые пророссийские СМИ распространили информацию о "создании в Совете национальной безопасности и обороны Украины некоего мифического штаба".
"Информируем, что в СНБО Украины не создавали никаких "штабов", а все силовые структуры в Украине работают в штатном режиме, в соответствии с предоставленными им Конституцией и законами полномочиями", - отметили в СНБО.
Отметим, некоторые СМИ сообщили о создании на базе СНБО штаба реагирования на всплеск митинговой активности.