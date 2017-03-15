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РНБО сьогодні планує розглянути питання "Сбербанку"

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України у середу планує розглянути питання щодо російського "Сбербанку". Про це раніше повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

“Я справді вважаю, що російські банки не можуть працювати в Україні у таких умовах, особливо державні банки, яким є "Сбербанк Росії"... Я призвав Національний банк і РНБО прийняти відповідні рішення. Наскільки я знаю, Президент на середу збирає Раду національної безпеки і оборони. І я думаю, що це питання там буде включене і розглядатиметься”, - повідомив міністр.

А.Аваков вважає, що у законний спосіб питання щодо “Сбербанку” буде врегульоване.

Нагадаємо, 7 березня “Сбербанк Росії” заявив, що готовий обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів з паспортами “ДНР” та “ЛНР”.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Національний банк України припинити роботу в Україні "Сбербанку".

Українські Національні Новини

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