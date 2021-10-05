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Вчені внесли свинину в "чорний список" заборонених продуктів

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Експерти з харчування Гарвардської школи громадської охорони здоров’я внесли свинину в “чорний список” заборонених продуктів, передає УНН з посиланням на The British Medical Journal.

Так, фахівці провели 16-річне дослідження. В цілому, в експерименті брали участь 81 469 осіб. Це були співробітники медичних установ, які проходили опитування про дієту, шкідливі звички і заняттях спортом кожні чотири роки.

Інформацію за перші вісім років вчені використовували, щоб скласти уявлення про харчові звички учасників, а за другі вісім — щоб зрозуміти, як та чи інша дієта вплинула на здоров’я учасників експерименту.

У підсумку фахівці прийшли до висновку, що заміна щоденної порції червоного м’яса на більш здорову їжу знижує ризик смерті в середньому на 17%. У той же час навіть половина порції яловичини або свинини в день підвищує смертність на 10%.

Дослідники також відзначили важливість від червоного м’яса на користь горіхів і риби — це знижує ризик смерті на 18% і 16% відповідно.

Ефект від заміни стейка на страви з бобових рослин був набагато менш значним — всього 6%.

Вживання замість м’яса інших овочів, яєць, молочних продуктів і птиці (без шкіри) знижувало смертність на 8-12%.

До теми

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень. Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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