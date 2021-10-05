Ученые внесли свинину в "черный список" запрещенных продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Эксперты по питанию Гарвардской школы общественного здравоохранения внесли свинину в “черный список” запрещенных продуктов, передает УНН со ссылкой на The British Medical Journal.
Так, специалисты провели 16-летнее исследование. В общей сложности, в эксперименте участвовали 81 469 человек. Это были сотрудники медицинских учреждений, которые проходили опросы о диете, вредных привычках и занятиях спортом каждые четыре года.
Информацию за первые восемь лет ученые использовали, чтобы составить представление о пищевых привычках участников, а за вторые восемь — чтобы понять, как та или иная диета повлияла на здоровье участников эксперимента.
В итоге специалисты пришли к выводу, что замена ежедневной порции красного мяса на более здоровую пищу снижает риск смерти в среднем на 17%. В то же время даже половина порции говядины или свинины в день повышает смертность на 10%.
Исследователи также отметили важность от красного мяса в пользу орехов и рыбы — это снижает риск смерти на 18% и 16% соответственно.
Эффект от замены стейка на блюда из бобовых растений был гораздо менее значительным — всего 6%.
Употребление вместо мяса других овощей, яиц, молочных продуктов и птицы (без кожи) снижало смертность на 8-12%.
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Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.