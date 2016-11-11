Рівненська кіберполіція затримала фіктивних продавців одягу через соціальні мережі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Дев’ятнадцятирічного жителя Рівного та його двадцятирічну співмешканку, які на фейкових сторінках у соціальних мережах “продавали” одяг та аксесуари світових брендів, викрили працівники Поліського управління кіберполіції. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
Таким чином пара ошукала п’ятьох покупців.
Кіберполіцейські спільно зі слідчими Рівненського відділу поліції провели обшук у помешканні зловмисників на вулиці Млинівській у Рівному.
Знайшли там 8 банківських платіжних карток, сім-картки, три смартфони і три електронних носії інформації, які підтверджують причетність їх до злочинної діяльності.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Слідчі готують матеріали для повідомлення зловмисникам про підозру. 20-річна переселенка з Криму та 19-річний рівнянин раніше до кримінальної відповідальності не притягувались. За скоєне їм загрожує до трьох років позбавлення волі.