Ровенская киберполиция задержала фиктивных продавцов одежды через социальные сети
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Девятнадцатилетнего жителя Ровно и его двадцатилетнюю сожительницу, которые на фейковых страницах в социальных сетях "продавали" одежду и аксессуары мировых брендов, разоблачили работники Полесского управления киберполиции. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Таким образом пара обманула пятерых покупателей.
Киберполицейские совместно со следователями Ровенского отдела полиции провели обыск в квартире злоумышленников на улице Млыновской в Ровно.
Нашли там 8 банковских платежных карточек, сим-карты, три смартфоны и три электронных носителя информации, которые подтверждают причастность их к преступной деятельности.
По факту мошенничества открыто уголовное производство. Следователи готовят материалы для сообщения злоумышленникам о подозрении. 20-летняя переселенка из Крыма и 19-летний житель Ровно ранее к уголовной ответственности не привлекались. За содеянное им грозит до трех лет лишения свободы.