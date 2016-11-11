Ровенская киберполиция задержала фиктивных продавцов одежды через социальные сети

Таким образом пара обманула пятерых покупателей.

Киберполицейские совместно со следователями Ровенского отдела полиции провели обыск в квартире злоумышленников на улице Млыновской в Ровно.

Нашли там 8 банковских платежных карточек, сим-карты, три смартфоны и три электронных носителя информации, которые подтверждают причастность их к преступной деятельности.

По факту мошенничества открыто уголовное производство. Следователи готовят материалы для сообщения злоумышленникам о подозрении. 20-летняя переселенка из Крыма и 19-летний житель Ровно ранее к уголовной ответственности не привлекались. За содеянное им грозит до трех лет лишения свободы.