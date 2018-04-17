Рівень вечірніх заторів в Києві сягнув позначки 8 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 8 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, від метро “Шулявська” в бік Святошинського району), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Троєщини — ДТП), Голосіївському, Миколи Бажана (в бік Південного моста — ДТП біля метро “Харківська”), вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки (в бік центру) та Дружби Народів (в бік Печерського моста), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях. Затор утворилась на Набережному шосе в бік Поштової площі.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського (ремонтні роботи в районі Совських прудів), вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу), Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана. Крім того, вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту), Дніпровській набережній та Броварському проспекті.
Наразі рух ускладнений на Північному (Московському), Південному та Метро мостах.
Нагадаємо, 27 вересня цього року набуде чинності закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”. У столиці жорсткі умови щодо порушників правил паркування нададуть змогу збільшити кількість багаторівневих паркінгів за рахунок залучення інвесторів.