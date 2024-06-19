Ріст долара. Експерт спрогнозував, що буде далі з валютним курсом

Курс долара в обмінниках сягнув майже 41 гривні. Це пов'язано з тим, що в Україні погіршується торговельний баланс через виснаження запасів зерна та проблеми з енергетикою. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Наприкінці минулого року співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка прогнозувала, що у 2024 році вартість долара може сягнути 42 гривень.

"Курс долара повністю під контролем НБУ. Чому він дозволяє (йому рости – ред.) – по-перше, у нас погіршується торговельний баланс поступово, по мірі того, як виснажуються запаси зерна минулого урожаю, плюс, ми бачимо, що погіршується трохи торговельний баланс наш енергетичний, відповідно, це збільшує надлишковий попит на долар. Тобто це є об’єктивна причина, чому принаймні є ринкові дисбаланси попиту на долар, які погіршуються", - зазначив Паращій.

Він додав, що Нацбанк дозволяє долару поступово зростати порівняно з гривнею. "Якщо подивитися на графік, то з початку року ми бачимо майже таку пряму лінію курсу долара до гривні. Тобто це у великій мірі цілеспрямовані дії НБУ", - зазначив він.

Паращій не виключає, що до кінця року курс сягне 42 гривні за долар плюс-мінус 30 копійок. "Історія буде плюс мінус така, до кінця року будемо рухатися до 42, можливо, якщо буде надлишкова пропозиція валюти, – курс долара буде просідати", - зазначив він.

Нагадаємо

Олена Сосєдка раніше зазначала, що майбутнє української банківської системи є об'єктом активного обговорення серед економістів та урядовців. Одна зі стратегій розвитку системи полягає у концентрації банківського капіталу та приватизації державних банків. Слід розуміти, що банківська система не існує сама по собі - вона є "лакмусом рівня економічного розвитку країни та трендів, що в ній культивуються". Тому наразі серед важливих питань, які стоять перед банківською системою, експерт відзначила забезпечення зрозумілих та єдиних правил роботи банківської сфери, наприклад, дієвого моніторингу банківських транзакцій та інших важливих умов для розвитку галузі.

Загалом, вважає Олена Сосєдка, український банківський сектор потребує змін, особливо під час реалізації концепції Open Banking-2025, яка є абсолютно новою рольовою моделлю для нашого ринку. При цьому згадані питання торкаються не лише юридичних, а й технічних аспектів, наприклад, єдиних стандартів та способів контролю технічних процесів. Зокрема, це важливо для реалізації тієї ж концепції відкритого банкінгу, яку затвердив Національний банк України.