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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рост доллара. Эксперт спрогнозировал, что будет дальше с валютным курсом

Рост доллара. Эксперт спрогнозировал, что будет дальше с валютным курсом

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 08:59  •  31621 просмотра

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Эксперт спрогнозировал, что будет дальше с валютным курсом.

Курс доллара в обменниках достиг почти 41 гривны. Это связано с тем, что в Украине ухудшается торговый баланс из-за истощения запасов зерна и проблем с энергетикой. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

В конце прошлого года соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка прогнозировала, что в 2024 году стоимость доллара может достичь 42 гривен.

"Курс доллара полностью под контролем НБУ. Почему он позволяет (ему расти - ред.) - во-первых, у нас ухудшается торговый баланс постепенно, по мере того, как истощаются запасы зерна прошлого урожая, плюс, мы видим, что ухудшается немного торговый баланс наш энергетический, соответственно, это увеличивает избыточный спрос на доллар. То есть это объективная причина, почему по крайней мере есть рыночные дисбалансы спроса на доллар, которые ухудшаются", - отметил Паращий.

Он добавил, что Нацбанк позволяет доллару постепенно расти по сравнению с гривной. "Если посмотреть на график, то с начала года мы видим почти такую прямую линию курса доллара к гривне. То есть это в большой степени целенаправленные действия НБУ", - отметил он.

Паращий не исключает, что до конца года курс достигнет 42 гривны за доллар плюс-минус 30 копеек. "История будет плюс минус такая, до конца года будем двигаться к 42, возможно, если будет избыточное предложение валюты, - курс доллара будет проседать", - отметил он.

Напомним

Елена Соседка ранее отмечала, что будущее украинской банковской системы является объектом активного обсуждения среди экономистов и чиновников. Одна из стратегий развития системы заключается в концентрации банковского капитала и приватизации государственных банков. Следует понимать, что банковская система не существует сама по себе - она является "лакмусом уровня экономического развития страны и трендов, которые в ней культивируются". Поэтому сейчас среди важных вопросов, которые стоят перед банковской системой, эксперт отметила обеспечение понятных и единых правил работы банковской сферы, например, действенного мониторинга банковских транзакций и других важных условий для развития отрасли.

В целом, считает Елена Соседка, украинский банковский сектор нуждается в изменениях, особенно при реализации концепции Open Banking-2025, которая является абсолютно новой ролевой моделью для нашего рынка. При этом упомянутые вопросы касаются не только юридических, но и технических аспектов, например, единых стандартов и способов контроля технических процессов. В частности, это важно для реализации той же концепции открытого банкинга, которую утвердил Национальный банк Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша
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