Рідкісний нервовий розлад: в ЄС виявили новий побічний ефект після щеплення вакциною AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Європейський регулятор лікарських засобів додав вкрай рідкісний нервово-паралітичний розлад як можливий побічний ефект від вакцини компанії AstraZeneca. Розлад називається синдром Гійєна-Барре. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У ЄС заявили, що причинно-наслідковий зв’язок між синдромом і вакциною AstraZeneca є “принаймні, розумною можливістю” після того, як було зареєстровано 833 випадки синдрому Гійена-Барре з 592 млн щеплень, отриманих по всьому світу до 31 липня.
EMA класифікувало побічний ефект як “дуже рідкісний”, це найнижча частота побічних ефектів, і підкреслило, що користь від уколу переважує ризики.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США додало попередження про синдром Гієна-Барре як про можливу побічну ефекті уколу Johnson & Johnson (JNJ.N). Обидві вакцини використовують технологію вірусних векторів, а також були пов’язані з рідкісними тромбами.
Доповнення
Станом на ранок середи у світі на COVID-19 захворіло вже понад 222,7 млн людей.
Всього у світі на COVID-19 інфіковані 222,718,322 людини, з них одужало 199,231,282 особи. Кількість померлих зросла до 4,598,448.