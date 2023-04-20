Рідкісне гібридне сонячне затемнення побачили над західною Австралією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Рідкісне кільцеве сонячне затемнення спостерігали в Австралії, Східному Тиморі та східних індонезійських островах. Повністю Місяць закрив Сонце лише над невеликим містечком Ексмут на західному узбережжі Австралії, пише УНН з посиланням на Еuronews.
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Земля, Місяць та Сонце ідеально вишикувалися в ряд, викликавши рідкісний гібридний тип повного сонячного затемнення. Називається воно так через комбінацію повного та кільцевого сонячного затемнення.
При повному Місяць повністю закриває Сонце, при кільцевому - супутник знаходиться надто далеко від Землі, щоб заслонити сонячний диск, і складається враження, що навколо його країв виникає ореол плазми, що горить.
Цього разу затемнення було видно тільки в Південній півкулі. Унікальне явище могли спостерігати жителі Австралії, Східного Тимору та східних індонезійських островів. При цьому більшість із них спостерігали лише кільцеве сонячне затемнення, повністю Місяць закрив Сонце лише над невеликим містечком Ексмут на західному узбережжі Австралії.
Воно відбувається лише кілька разів на 100 років. Наступне гібридне сонячне затемнення відбудеться над Північною Америкою 14 листопада 2031 року.
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