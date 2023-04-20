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Редкое гибридное солнечное затмение увидели над западной Австралией

Редкое гибридное солнечное затмение увидели над западной Австралией

Киев • УНН

 • 5101122 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Редкое кольцевое солнечное затмение наблюдали в Австралии, Восточном Тиморе и восточных индонезийских островах. Полностью Луна закрыла Солнце лишь над небольшим городком Эксмут на западном побережье Австралии, пишет УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

Земля, Луна и Солнце идеально выстроились в ряд, вызвав редкий гибридный тип полного солнечного затмения. Называется оно так из-за комбинации полного и кольцевого солнечного затмения.

При полном Луна полностью закрывает Солнце, при кольцевом - спутник находится слишком далеко от Земли, чтобы заслонить солнечный диск, и создается впечатление, что вокруг его краев возникает ореол горящей плазмы.

На этот раз затмение было видно только в Южном полушарии. Уникальное явление могли наблюдать жители Австралии, Восточного Тимора и восточных индонезийских островов. При этом большинство из них наблюдали лишь кольцевое солнечное затмение, полностью Луна закрыла Солнце лишь над небольшим городком Эксмут на западном побережье Австралии.

Оно происходит лишь несколько раз в 100 лет. Следующее гибридное солнечное затмение произойдет над Северной Америкой 14 ноября 2031 года.

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