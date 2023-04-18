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Рідкісне гібридне сонячне затемнення відбудеться 20 квітня: де дивитися онлайн

Рідкісне гібридне сонячне затемнення відбудеться 20 квітня: де дивитися онлайн

Київ • УНН

 • 1387648 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Любителі затемнень з усього світу їдуть до Західної Австралії, Тимор-Лешті та Західного Папуа, щоб спостерігати унікальне повне сонячне затемнення, пише УНН з посиланням на Space.com

Деталі

У четвер (20 квітня) Місяць закриє Сонце під час так званого гібридного сонячного затемнення. Цей тип затемнення переходить від повного сонячного затемнення до кільцеподібного у міру того, як тінь Місяця рухається над поверхнею Землі. Останнє гібридне сонячне затемнення відбулося у 2013 році. На Землі є тільки два місця, з яких гібридне затемнення переходитиме від кільцеподібного до повного, а потім знову до кільцеподібного, і воно зустрічається тільки у віддалених районах океану.

Цьогорічне затемнення буде видно тільки в Південній півкулі.

Сонячне затемнення розпочнеться зі сходу сонця біля островів Кергелен в Індійському океані, потім досягне узбережжя Західної Австралії, а потім пройде через Східний Тимор і Західне Папуа, перетворившись на кілька секунд на вогняне кільце.

Воно закінчиться, коли сонце сяде над Маршалловими островами в Тихому океані.

Відносно мало людей побачать повне сонячне затемнення.

Очікується, що лише 50 000 людей прибудуть тільки на острів Ексмут у Західній Австралії. Звичайне населення регіону становить близько 5000 осіб.

Додамо

8 квітня 2024 року понад 31 мільйон жителів Північної Америки стануть свідками повного сонячного затемнення.

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