Редкое гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля: где смотреть онлайн

Детали

В четверг (20 апреля) Луна закроет Солнце во время так называемого гибридного солнечного затмения. Этот тип затмения переходит от полного солнечного затмения к кольцеобразному по мере того, как тень Луны движется над поверхностью Земли. Последнее гибридное солнечное затмение произошло в 2013 году. На Земле есть только два места, из которых гибридное затмение будет переходить от кольцеобразного к полному, а затем снова к кольцеобразному, и оно встречается только в отдаленных районах океана.

Нынешнее затмение будет видно только в Южном полушарии.

Солнечное затмение начнется с восхода солнца у островов Кергелен в Индийском океане, затем достигнет побережья Западной Австралии, а затем пройдет через Восточный Тимор и Западное Папуа, превратившись на несколько секунд в огненное кольцо.

Оно закончится, когда солнце сядет над Маршалловыми островами в Тихом океане.

Относительно мало людей увидят полное солнечное затмение.

Ожидается, что только на остров Эксмут в Западной Австралии прибудет 50 000 человек. Обычное население региона составляет около 5000 человек.

Добавим

8 апреля 2024 года более 31 миллиона жителей Северной Америки станут свидетелями полного солнечного затмения.