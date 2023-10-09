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рф зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході: Зеленський пояснив, чому

Київ • УНН

 • 501358 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході і пояснив - чому, передає УНН.

Цитата

"За наявною інформацією – дуже чіткою – росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло росії знищувати свободу у Європі", - наголосив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Додамо

За словами Президента, "ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються".

"Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій.

Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. Готуємо відповідні кроки. А головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу", - резюмував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі.

Як повідомляв УНН, на світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.

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