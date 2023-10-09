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рф заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке: Зеленский объяснил, почему

Киев • УНН

 • 501354 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке и объяснил - почему, передает УНН.

Цитата

"По имеющейся информации – очень четкой – россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог россии уничтожать свободу в Европе", - подчеркнул Зеленский во время вечернего видеообращения.

Добавим

По словам Президента, "мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют".

"Видим, как иранские друзья москвы вполне откровенно подставляют плечо тем, кто напал на Израиль. И все это – значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно из локальных агрессий.

Мы знаем, как противодействовать этой угрозе. Готовим соответствующие шаги. А главное – защищаем необходимость максимального единства мира", - резюмировал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по ситуации в Израиле.

Как сообщал УНН, на рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.

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