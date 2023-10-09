Зеленський провів нараду з розвідниками та дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі, передає УНН.
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"Сьогодні був дуже насичений день. Різні наради, і серед них особливо важливі ті, що стосуються нової міжнародної ситуації. Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.
Президент наголосив, що "це має принципове значення для нас – не лише для України, а для всієї Європи".
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Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.