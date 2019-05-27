РФ використовує свою новітню зброю на лінії розмежування - віце-прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Україна є "лабораторією" для випробувань російських атак у кібергалузі та військовій галузі. Про це заявила журналістам на відкритті другого Національного хакатону віце-прем'єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Безумовно, Україна є фронтиром і певною мірою лабораторією для випробувань російських атак не лише в кібергалузі, а й у військовій галузі. Російська Федерація використовує свою новітню зброю на лінії розмежування: ту зброю, яку до цього часу не зареєструвала у себе в збройних силах", - заявила віце-прем'єр.
Вона також підкреслила, що кібербезпека - це та галузь, яка на сьогодні розвивається самостійно як галузь швидше ніж те, як держава спроможна реагувати на її розвиток. Климпуш-Цинцадзе наголосила на важливості мати рекомендації і відповіді на питання про те, у який спосіб держава і приватні струкртури можуть співпрацювати.
"Ми виграли б дуже суттєво, якби мали механізми співпраці, взаємодії між державою і приватними структурами в різних секторах. Сподіваюсь, кілька таких ключів для подальшого розвитку і змін того ж законодавства чи процедур можуть бути запропоновані і протягом цього тижня", - додала вона.
Нагадаємо, Климпуш-Цинцадзе назвала безвідповідальними заяви щодо референдуму про діалог із РФ.