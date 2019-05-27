РФ використовує свою новітню зброю на лінії розмежування - віце-прем'єр

"Безумовно, Україна є фронтиром і певною мірою лабораторією для випробувань російських атак не лише в кібергалузі, а й у військовій галузі. Російська Федерація використовує свою новітню зброю на лінії розмежування: ту зброю, яку до цього часу не зареєструвала у себе в збройних силах", - заявила віце-прем'єр.

Вона також підкреслила, що кібербезпека - це та галузь, яка на сьогодні розвивається самостійно як галузь швидше ніж те, як держава спроможна реагувати на її розвиток. Климпуш-Цинцадзе наголосила на важливості мати рекомендації і відповіді на питання про те, у який спосіб держава і приватні струкртури можуть співпрацювати.

"Ми виграли б дуже суттєво, якби мали механізми співпраці, взаємодії між державою і приватними структурами в різних секторах. Сподіваюсь, кілька таких ключів для подальшого розвитку і змін того ж законодавства чи процедур можуть бути запропоновані і протягом цього тижня", - додала вона.

Нагадаємо, Климпуш-Цинцадзе назвала безвідповідальними заяви щодо референдуму про діалог із РФ.