РФ пригрозила звільнити керівників "ДНР" у разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Російська Федерація намагається змусити лідерів тимчасово окупованих територій України до активізації бойових дій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Військово-політичне керівництво РФ намагається примусити лідерів тимчасово-окупованих територій України до активізації бойових дій”, — йдеться у повідомленні.
За даними української розвідки, сьогодні, 3 лютого, у Харцизьку було проведено нараду за участю так званого “глави ДНР” Олександра Захарченка, російських військових кураторів, а також представників міністерства оборони та генерального штабу Збройних сил РФ.
“Представник РФ в ультимативній формі попередив керівництво т.зв. „ДНР“, що у разі втрати контролю над „Ясинуватським плацдармом“ вони будуть зміщені зі своїх посад”, — зазначили у розвідці.
Нагадаємо, за повідомленням розвідки, через бойові втрати на тимчасово окупованих територіях Луганської області російське командування розпочало заходи з набору місцевих громадян для участі в боях на авдіївському напрямку.