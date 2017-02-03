РФ пригрозила уволить руководителей "ДНР" в случае потери контроля над ясиноватским плацдармом - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Российская Федерация пытается принудить лидеров временно оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Военно-политическое руководство РФ пытается принудить лидеров временно-оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий", - говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, сегодня, 3 февраля, в Харцызске было проведено совещание с участием так называемого "главы ДНР" Александра Захарченко, российских военных кураторов, а также представителей министерства обороны и генерального штаба Вооруженных сил РФ.
"Представитель РФ в ультимативной форме предупредил руководство т.н. "ДНР", что в случае потери контроля над "ясиноватским плацдармом" они будут смещены со своих должностей", - отметили в разведке.
Напомним, по сообщению разведки, из-за боевых потерь на временно оккупированных территориях Луганской области российское командование предприняло меры по набору местных граждан для участия в боях на авдеевском направлении.