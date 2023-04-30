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рф прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання – Буданов

рф прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання – Буданов

Київ • УНН

 • 310274 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Російські окупанти прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності. Про це заявив голова української розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов журналісту американського телеканалу PBS Ніку Шіфріну, передає УНН з посиланням на ГУР.

Цитата

«Начальник ГУР МО України повідомив, що нині держава-агресор прагне взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання», - йдеться в повідомленні.

За словами Буданова, нова структура, яку намагається створити рф, матиме на меті поставити так звані пвк під управління російського генерального штабу.

«Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», — зазначив Буданов, підтвердивши, що нині росія здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

Окрім того, начальника ГУР МО України запитали, чи не є його прогнози про неможливість росії затягувати війну, а також про її ймовірний розпад, занадто оптимістичними.

«Можу сказати тільки одне ― час покаже. Я залишаюсь на своїй позиції», ― підсумував Буданов.

Доповнення

В Інституті вивчення війни повідомляли, що засновник ПВК "вагнер" євген пригожин погрозився вивести сили групи з Бахмуту, у разі якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів його найманцям.

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