РФ досі не надала відомостей про стан здоров'я політв'язнів - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Стан українських політв'язнів, що утримуються у місцях несвободи на території Росії і анексованого Криму, які на знак протесту оголосили безстрокове голодування, викликає серйозне занепокоєння. Про це повідомила Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова, передає УНН за посиланням на офіційну сторінку.
"На даний момент Омбудсмен не отримала від російської сторони точної інформації щодо стану здоров'я Володимира Балуха (93-день), Олега Сенцова (37-й день), Станіслава Клиха (12- день) і Олександра Кольченка (припинив голодування, але втратив 8 кг)", - йдеться у повідомленні.
З огляду на це, Уповноважений Верховної ради України з прав людини звернулась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з проханням посприяти візиту до Володимира Балуха, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха з метою моніторингу дотримання їх права на належну медичну допомогу.
«Одночасно з цим забезпечу Вам синхронне відвідування чотирьох громадян, які утримуються у місцях несвободи на території України, відповідно до заявлених вами списків», - зазначено у зверненні Омбудсмена.
Нагадаємо, Денісова направила Москальковій лист щодо організації побачення з Сенцовим та іншими.
Крім того, за її словами, синхронне відвідування Сенцова і Вишинського опинилося під загрозою зриву.