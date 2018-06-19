РФ до сих пор не раскрыла сведений о здоровье политзаключенных - Денисова

“На данный момент Омбудсмен не получила от российской стороны точной информации о состоянии здоровья Владимира Балуха (93-день), Олега Сенцова (37-й день), Станислава Клыха (12-день) и Александра Кольченко (прекратил голодовку, но потерял 8 кг)”, - говорится в сообщении.

Учитывая это, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратилась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать визиту к Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Станиславу Клыху с целью мониторинга соблюдения их права на надлежащую медицинскую помощь.

“Одновременно с этим обеспечивает Вам синхронное посещение четырех граждан, содержащихся в местах несвободы на территории Украины, в соответствии с заявленными вами списками”, — говорится в обращении омбудсмена.

Напомним, Денисова направила Москальковой письмо касательно организации свидания с Сенцовым и другими.

Кроме того, по ее словам, синхронное посещение Сенцова и Вышинского оказалось под угрозой срыва.