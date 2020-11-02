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Результативний виступ Санона після травми приніс “Дніпру” перемогу над БК “Одеса”

Київ • УНН

 • 10715 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Чинний чемпіон України з баскетболу “Дніпро” переміг вдома “Одесу” в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги — 84:72, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Уже з самого початку господарі здивували. У першу чергу низькою реалізацією. Після кілька стартових хвилин у “Дніпра” було лише 2 влучання з 9. До кінця стартової чверті статистика влучань господарів не надто суттєво покращилася — 6 з 18-ти (33%).

Гості намагалися максимально використовувати такі сприятливі для себе обставини. Хоча загальна перевага після першої половини була не така вже й вражаюча — 5 очок.

У “Дніпра” в першій половині найрезультативнішим став Санон, який скучив за грою за кілька місяців відновлення після травми. За дві стартові чверті він став єдиним у матчі, хто набрав 10 очок.

З початком третьої чверті перебіг боротьби не змінився. Господарі так само багато хибили. Та до кінця третьої 10-хвилинки втрутилася втома. Маючи коротшу лаву, одесити виснажилися. Усе частіше дніпрянам вдавалося проводити швидкі результативні атаки. Тож уже на заключну чверть господарі пішли з запасом у вісім очок.

У заключній частині матчу господарі свого вже не впустили. У підсумку п’ята перемога “Дніпра” та п’ята поразка “Одеси” в сезоні.

Зазначимо, що захисник збірної України Ісуф Санон набрав 16 очок за 15 хвилин і став найрезультативнішим у “Дніпра”. У одеситів 18 балів набрав Блейлок.

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