Результативное выступление Санона после травмы принесло "Днепру" победу над БК "Одесса"

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Действующий чемпион Украины по баскетболу “Днепр” победил дома “Одессу” в поединке регулярного чемпионата Суперлиги — 84:72, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Уже с самого начала хозяева удивили. В первую очередь низкой реализацией. После нескольких стартовых минут у “Днепра” было только 2 попадания из 9. К концу стартовой четверти статистика попаданий хозяев не слишком существенно улучшилась — 6 из 18 (33%).

Гости пытались максимально использовать такие благоприятные для себя обстоятельства. Хотя общее преимущество после первой половины было не такая уж и впечатляющее — 5 очков.

У “Днепра” в первой половине самым результативным стал Санон, который соскучился по игре за несколько месяцев восстановления после травмы. За две стартовые четверти он стал единственным в матче, кто набрал 10 очков.

С началом третьей четверти ход борьбы не изменился. Хозяева так же много промахивались. И к концу третьей 10-минутки вмешалась усталость. Имея короткую скамейку, одесситы истощились. Все чаще днепрянам удавалось проводить быстрые результативные атаки. Поэтому уже на заключительную четверть хозяева ушли из запасом в восемь очков.

В заключительной части матча хозяева своего уже не пустили. В итоге пятая победа “Днепра” и пятое поражение “Одессы” в сезоне.

Отметим, что защитник сборной Украины Исуф Санон набрал 16 очков за 15 минут и стал самым результативным в “Днепре”. У одесситов 18 баллов набрал Блэйлок.

Украинские Национальные Новости

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