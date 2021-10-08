Результати фінального слухання по "Скіфському золоту" оголосять до кінця місяця: Мін'юст озвучив позицію

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Музейна колекція “Крим. Золотий острів у Чорному морі” — це культурна спадщина України та підлягає поверненню на її територію. Про це заявила заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць, слова якої наводить пресслужба Мін’юсту.

Цитата

“Музейна колекція „Крим. Золотий острів у Чорному морі“ — це культурна спадщина України та підлягає поверненню на її територію. Це наша чітка позиція, заснована, в першу чергу, на нормах міжнародного права, зокрема положення Конвенції ЮНЕСКО, та положеннях українського законодавства, що закріплюють право власності держави на спірні музейні об’єкти. Експонати, що утримуються Музеєм Алларда Пірсона на території Нідерландів, підлягають поверненню на територію України з подальшою передачею на зберігання в Музейному фонді нашої держави”, — наголосила Коломієць.

Деталі

У Мін’юсті нагадали, що результати фінального слухання по справі щодо “Скіфського золота” має бути оголошено вже наприкінці жовтня.

Як писав УНН, рішення мало бути оголошено у вересні цього року, однак суд Амстердама переніс заплановану дату на 26 жовтня.

Контекст

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні.

Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.

Апеляційний суд Амстердама 11 березня 2019 року розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму за рішенням про повернення в Україну “скіфського золота”. У липні того ж року суд Амстердама відклав винесення рішення щодо “скіфського золота”.

У жовтні 2020 року в Амстердамі задовольнили клопотання України про відвід одного з суддів у справі про “скіфське золото”. Як повідомили тоді у МЗС, відвід відбувся через сумніви щодо неупередженості судді.

22 квітня Апеляційний суд Амстердама відновив слухання у справі про “скіфське золото”, призначивши нового суддю для розгляду справи.

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