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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 55211 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Резніков: розвідка зафіксувала переляк серед бойовиків в ОРДЛО через розповіді про "наступ" України

Резніков: розвідка зафіксувала переляк серед бойовиків в ОРДЛО через розповіді про "наступ" України

Київ • УНН

 • 38198 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українська розвідка зафіксувала "переляк" серед російських бойовиків і найманців в ОРДЛО через російську пропаганду про нібито майбутній український наступ. Про це сьогодні заявив на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Деталі

Як повідомив Резніков, Росія і далі доправляє окупаційним військам 1-го та 2-го армійських корпусів зброю та паливно-мастильні матеріали.

Водночас, з його слів, на території ОРДЛО відбувається ротація російських найманців.

Цитата

"На сьогоднішній день наша розвідка спостерігає переляк і психологічний стан низького рівня серед бойовиків і найманців, оскільки вони сприймають російську пропаганду про нібито майбутній український наступ. І це дуже чітко відображається на низькому психологічному стані найманців та інших покидьків, які на сьогодні несуть службу у 1-му та 2-му армійських корпусах ЗС РФ", - сказав міністр.

Додамо

Раніше Україна з трибуни ООН заявила, що не планує починати військову операцію ні на Донбасі, ні в Криму ні де-б то не було ще, і зробить все щоб запобігти російській провокації.

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