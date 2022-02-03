Резніков: розвідка зафіксувала переляк серед бойовиків в ОРДЛО через розповіді про "наступ" України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українська розвідка зафіксувала "переляк" серед російських бойовиків і найманців в ОРДЛО через російську пропаганду про нібито майбутній український наступ. Про це сьогодні заявив на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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Як повідомив Резніков, Росія і далі доправляє окупаційним військам 1-го та 2-го армійських корпусів зброю та паливно-мастильні матеріали.
Водночас, з його слів, на території ОРДЛО відбувається ротація російських найманців.
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"На сьогоднішній день наша розвідка спостерігає переляк і психологічний стан низького рівня серед бойовиків і найманців, оскільки вони сприймають російську пропаганду про нібито майбутній український наступ. І це дуже чітко відображається на низькому психологічному стані найманців та інших покидьків, які на сьогодні несуть службу у 1-му та 2-му армійських корпусах ЗС РФ", - сказав міністр.
Додамо
Раніше Україна з трибуни ООН заявила, що не планує починати військову операцію ні на Донбасі, ні в Криму ні де-б то не було ще, і зробить все щоб запобігти російській провокації.