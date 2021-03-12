Рейтинг Вірастюка має найвищу динаміку – політолог прокоментував результати опитування по 87-му округу

Наразі там лідирують двоє кандидатів. Це Олександр Шевченко, за якого готові проголосувати 28,5% з опитаних та Василь Вірастюк, якого підтримують 23,8% виборців. На третьому місці Руслан Кошулинський — 18,6%, а на четвертому Маруся Звіробій — 9,7%. Загалом за місце в парламенті там змагаються 15 кандидатів.

“Є два безумовних лідери. Це Олександр Шевченко та Василь Вірастюк. Менше набирають Руслан Кошулинський та Маруся Звіробій. Всі інші кандидати мають два чи ще менше відсотків голосів. Але ці цифри не остаточні, тому що дуже багато людей ще не визначились і велику роль зіграє карантин і третя хвиля коронавірусу. Питання чи підуть люди на виборчі дільниці”, — зазначив Олександр Бухалов, директор Українського інституту вивчення громадської думки.

Телефонне опитування проведено у період з 4 по 7 березня. Кількість опитаних респондентів склала 2400 людей. Похибка не перевищує 2,4%.

Результати дослідження також прокоментував український політолог та керівник центру “Третій сектор” Андрій Золотарьов. За його словами, Вірастюк, як людина з “історією успіху” і яка не брала участі в політиці є для виборців кращою фігурою, ніж партійні висуванці.

“Серед лідерів кандидат від “Слуги народу”, спортсмен і володар титулу “Найсильніша людина світу” Василь Вірастюк. Людина з “історією успіху” і яка не брала участі в політиці є більш привабливою для виборців фігурою ніж партійні висуванці. Вірастюка сьогодні готові підтримати 23,8% виборців. Більше тільки у Олександра Шевченко — 28,5%, екс-директора “Буковеля”, — пише Андрій Золотарьов.

“Що ж стосується рейтингу Вірастюка, то він має найвищу динаміку і значно виріс з моменту минулих вимірів. І в принципі, це не дивно — український стронгмен, “найсильніша людина планети”. У випадку Василя Вірастюка його персональний рейтинг значно перевищує партійний рейтинг “слуг” по округу. Ідеологія і бренди партій відступають на другий план, звичний для мажоритарки розклад коли “особистість” виявляється привабливіше “партійного прапора”, — додав політолог.

Нагадаємо: Депутата по 87-му округу від фракції “Слуга народу” Зіновія Андрійовича було обрано на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області у результаті місцевих виборів в жовтні 2020 року. Відповідно до законодавства України, повноваження нардепа Зіновія Андрійовича було достроково припинено, а вибори нового депутата в окрузі Центральною виборчою комісією було призначено на 28 березня 2021 року.