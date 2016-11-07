Рейсовий автобус згорів на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Харківщині рейсовий автобус згорів під час руху поблизу с.П’ятигірське Балаклійського району, постраждалих в результаті події немає. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Харківській області.
Так, 7 листопада о 7:35 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в рейсовому автобусі “МАЗ 256”, 2008 року випуску, сполученням “м. Балаклія — с. П’ятигірське”.
До місця пригоди прибуло 2 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС на автоцистернах у складі 9 рятувальників. На той час всі семеро пасажирів залишили салон палаючого автобусу. Площа пожежі склала близько 20 кв.м.
Як з’ясувалось, водій автобусу відчувши легкий запах диму з моторного відсіку, відразу висадив пасажирів та приступив до гасіння вогню, але зрештою йому це не вдалось. Полум’я розповсюджувалось дуже швидко і вмить охопило весь салон.
Рятувальники загасили пожежу о 08:20. Причина пожежі наразі з’ясовується.