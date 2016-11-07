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15 марта, 19:03 • 113082 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160436 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134215 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126978 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110805 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104476 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100781 просмотра

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Рейсовый автобус сгорел на Харьковщине

Рейсовый автобус сгорел на Харьковщине

Киев • УНН

 • 5958 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН.  В Харьковской области рейсовый автобус сгорел во время движения вблизи с.Пьятигирское Балаклейского района, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Харьковской области.

Так, 7 ноября в 7:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в рейсовом автобусе "МАЗ-256", 2008 года выпуска, сообщением "г. Балаклея - с. Пятигорское ".

К месту происшествия прибыли 2 пожарно-спасательных подразделения ГосЧС на автоцистернах в составе 9 спасателей. К тому времени все семь пассажиров покинули салон горящего автобуса. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Как выяснилось, водитель автобуса почувствовав легкий запах дыма из моторного отсека, сразу высадил пассажиров и приступил к тушению огня, но в конце концов ему это не удалось. Пламя распространялось очень быстро и моментально охватило весь салон.

Спасатели потушили пожар в 08:20. Причина пожара выясняется.

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