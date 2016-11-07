Рейсовый автобус сгорел на Харьковщине

Так, 7 ноября в 7:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в рейсовом автобусе "МАЗ-256", 2008 года выпуска, сообщением "г. Балаклея - с. Пятигорское ".

К месту происшествия прибыли 2 пожарно-спасательных подразделения ГосЧС на автоцистернах в составе 9 спасателей. К тому времени все семь пассажиров покинули салон горящего автобуса. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Как выяснилось, водитель автобуса почувствовав легкий запах дыма из моторного отсека, сразу высадил пассажиров и приступил к тушению огня, но в конце концов ему это не удалось. Пламя распространялось очень быстро и моментально охватило весь салон.

Спасатели потушили пожар в 08:20. Причина пожара выясняется.