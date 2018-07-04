Reuters: в Хомсі ліквідували сина ватажка ІД

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Худайфа аль-Бадрі, син ватажка терористичного угруповання “Ісламська держава” (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді, ліквідований в сирійському місті Хомс. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters, інформує УНН.

За його даними, Худайфа аль-Бадрі знищений в ході операції сирійських урядових військ. Вона проходила поблизу електростанції в Хомсі.

10 травня газета Asharq Al-Awsat з посиланням на джерело в іракській розвідці повідомила, що Абу Бакр аль-Багдаді, ймовірно, переховується разом зі своїм сином недалеко від іракського кордону на сході Сирії.

Як повідомляв УНН, кількість людей, які вимушені покинути свої домівки на південному заході Сирії в результаті двотижневої ескалації бойових дій, зросла до 270 тисяч осіб. Є вірогідність початку гуманітарної катастрофи. Про це повідомив йорданський представник ООН у справах біженців Мохаммад Хаварі.

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