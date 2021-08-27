Сім поліцейських подали в суд на Трампа через штурм Капітолію 6 січня

Деталі

За його даними, позивачі стверджують, що штурм Капітолію став кульмінацією кількамісячної риторики з боку Трампа про фальсифікації на президентських виборах, що відбулися в країні в листопаді 2020 року. Як вважають поліцейські, колишній глава держави знав про те, що ця риторика може призвести до насильства, і активно потурав цьому в надії запобігти затвердженню Конгресом США підсумків голосування. Зокрема, на думку позивачів, Трамп був у змові з ультраправими організаціями Proud Boys (“Горді хлопці”) і Oath Keepers (“Хранителі клятви”), а також іншими діячами, що дотримуються ультраправих поглядів, серед яких був його колишній радник Роджер Стоун.

Цитата

“Трамп спільно з іншими відповідачами навмисно і наполегливо робив і заохочував неправдиві заяви про фальсифікації на виборах, щоб дискредитувати результати голосування і <...> викликати обурення серед своїх прихильників”, — йдеться в позові.

Це вже не перший цивільний позов проти Трампа в зв’язку з заворушеннями в Вашингтоні 6 січня, відзначає Reuters.

Штурм Конгресу у січні 2021 року

6 січня прихильники Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків виборів глави держави. Ці вибори відбулися в листопаді 2020 року, перемогу на них здобув демократ Джо Байден. Під час заворушень всередині самої будівлі поліція застрелила маніфестантку. Крім того, були зафіксовані не пов’язані між собою випадки смерті ще трьох осіб, кваліфіковані як події медичного характеру. Після зіткнень помер співробітник поліції Капітолію.