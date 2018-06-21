Reuters: Кім Чен Ин обіцяв Трампу знищити випробувальний ракетний полігон Сохе в КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обіцяв йому незабаром знищити полігон по випробуванню ракетних двигунів Сохе, розташований на заході країни. Про це повідомило агентство Reuters, інформує УНН.
Трамп за підсумками зустрічі в Сінгапурі 12 червня заявив, що, за словами Кім Чен Ина, КНДР знищить головні майданчики по випробуванню ракетних двигунів. При цьому президент тоді не назвав конкретних полігонів, які, як заявив йому північнокорейський лідер, підлягають знищенню.
Однак, як повідомив агентству Reuters неназваний представник влади США, мова йде про полігон Сохе. За словами джерела, Пхеньян “використовував цей майданчик для проведення тестів рідинних двигунів для своїх балістичних ракет великої дальності”.
Кім Чен Ин “обіцяв, що Північна Корея скоро знищить тестовий майданчик для випробувань ракетних двигунів”, сказав співрозмовник агентства. При цьому будь-які чіткі терміни не вказуються. Reuters також відзначає, що Пхеньян публічно не підтверджував, що має намір знищувати свої полігони. У документі, підписаному за підсумками зустрічі в Сінгапурі, такий пункт не значиться.
Як повідомляв УНН, КНДР передала США рештки 200 загиблих американських військовослужбовців.