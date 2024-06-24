Ретроградний Сатурн і Чорний місяць: прогноз для всіх знаків Зодіаку на 24-30 червня

Ретроградний Сатурн призведе до посилення бюрократії, а Чорний місяць – пошле нам спокуси і випробування. Що чекає в період з 24 по 30 червня представників усіх знаків Зодіаку спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цього тижня Сонце, Меркурій і Венера перебуватимуть у знаку Рака, що дасть нам бажання бачитися з рідними і близькими, проводити більше часу вдома і займатися домашніми справами.

"Протягом тижня буде зберігатися гармонійний аспект секстилю між Венерою і Марсом, які створять гармонію і взаєморозуміння в особистих відносинах. Це також прекрасний період для всіх творчих людей", - розповіла астролог.

За словами Базиленка, відбудеться гармонійний аспект тригона між Венерою і Сатурном. Він також допоможе нам гармонізувати наші відносини, зробити їх більш надійними. Цей аспект допоможе привести в порядок всі господарські справи, хороший період для ремонтів і будівництва.

"Сатурн на цьому тижні буде входити в свій ретроградний рух і буде в такому положенні перебувати до середини липня. Сатурн-планета, яка відповідає в астрології за порядок і закон, створює структуру нашого суспільства. Це наш кармічний вчитель. Ця планета в ретро русі може створити затримки в справах, пов'язаних з будівництвом, з кар'єрним зростанням, розвитком бізнесу, в сільському господарстві може виникнути проблеми з урожаєм, особливо через погодні умови. У цей період бюрократія буде набирати обертів. Також можуть відбуватися значні зміни в законодавстві та зміни у владі. Це стосується як України, так і інших країн. У цей період ми можемо задуматися про більш глобальні речі", - вважає астролог.

Чорний місяць-це вигадана планета нашого духовного стану, яка говорить про темну сторону нашої душі.

"Вона визначає наше занепокоєння і страхи, вносить в наше життя спокуси і випробування для нашого ж розвитку. На цьому тижні Чорний місяць поміняє знак зодіаку: зі знака Діви перейде в знак Терезів, де буде знаходиться 9 місяців, до кінця березня 2025 року", - розповіла Базиленко.

Крім того, знак Терезів відповідає за наші партнерські відносини, тому, може виникати напруга в парах, та й в будь-яких взаєминах.

"Цей період буде для всіх нас випробуванням на міцність наших відносин, ми будемо відчувати слабкі місця один одного і тут, головне, спиратися на гармонію, любов і повагу. Необхідно пам'ятати, що партнерські відносини також є і в бізнесі, і у взаєминах між країнами і тому протягом року багато з них можуть зруйнуватися через обмани і велику напругу.

Знак Терезів в астрології також яскравий показник справедливості і пов'язаний з юриспруденцією. Чорний місяць в цьому знаку Зодіаку може привести до порушень законів і нехтування справедливості. Все буде залежати від порядності кожного з нас, від того як ми ставимося один до одного і дотримуємося законів. Бережіть гармонію, будьте справедливі і проявляйте повагу, доброту один до одного", - пояснила астролог.

Овни

Цей тиждень може принести вам багато удачі, а також вирішення всіх побутових і сімейних питань. У вашому будинку може зібратися багато гостей - ваших родичів. Хороший період для покупки і продажу нерухомості, ремонтних робіт.

На вихідних вам варто провести на самоті і спокої, інакше конфліктів вам не уникнути.

Тельці

Цей тиждень буде досить гармонійним. Перед вами відкриються великі можливості. А найголовніше, ви будите відчувати стан натхнення і бажання довести всі ваші справи до досконалості. Цікаві зустрічі, контакти, багато спілкування і нові знайомства. Прекрасний час для тих Тельців, кому треба складати іспити, хто працює в інформаційних напрямках, в комерції і в торгівлі. Ви також можете отримати матеріальний прибуток.

В особистих відносинах вас чекає взаєморозуміння, в любові – удача.

Близнюки

На цьому тижні ви будете відчувати хороший внутрішній підйом і взаєморозуміння з оточуючими. Вдалий час для того, щоб підвищити свої заробітки, отримати прибуток і розширювати свій бізнес. Зараз ви можете вирішити всі господарські питання, зробити великі покупки в будинок і навести у всьому порядок. Ви також можете отримати від начальства чудову пропозицію щодо підвищення.

Раки

Цього тижня ви можете відчути внутрішній та емоційний підйом. Перед вами розкриється величезна кількість можливостей. Головне, не упустити свій шанс. Всі ваші справи зможуть успішно просуватися. Ви можете налагодити відносини з партнерами по бізнесу і зі своїми подружжям. Зможете більше розібратися в своїх власних бажаннях. Дозвольте приділити більше часу собі, своєму іміджу і своїм хобі.

На вихідних будьте обережні з емоціями, особливо в спілкуванні зі своїми близькими. Тут вас можуть чекати скандали і конфлікти.

Леви

Зараз у вас хороший період як для просування по службі і в діловій сфері, так і для власного відпочинку. Необхідно зайнятися собою, своїм внутрішнім світом, гарненько відпочити. Побудьте на самоті, наберіться сил, займіться саморозвитком, розвитком духовної сфери. Вам може відкритися таємна інформація, яка допоможе вам розібратися в собі і в ситуації, що склалася. Спирайтеся на свою інтуїцію.

Діви

На цьому тижні у вас є хороші можливості просувати вже раніше розпочаті справи і обзавестися однодумцями. Ви зможете розраховувати на підтримку і допомогу ваших друзів і оточення. Ідеї, які до вас прийдуть на цьому тижні, можуть надихнути вас на нові проекти і відкрити перед вами нові горизонти. Хороший період для просування по службі. У другій половині тижня буде занадто багато емоцій-важливо зберігати спокій.

Терези

Цей тиждень відкриває перед вами значні можливості – ставте великі цілі і досягайте їх сміливо і впевнено. Вас може чекати кар'єрне зростання, поліпшення взаємин з вашим керівництвом, від якого прийдуть цікаві пропозиції для вас. Також, ви можете розширювати свій бізнес, знайти інвесторів для реалізації Ваших ідей і в принципі гарненько і плідно попрацювати, навести порядок в основних справах.

На вихідних будьте обережні зі своїми емоціями і не вступайте в конфлікти з вашою половинкою.

Скорпіони

Цього тижня у вас будуть великі можливості у навчанні та у вирішенні юридичних питань. Вдалий час для тих Скорпіонів, хто здає іспити і займається вступом. Так само, вам принесе удачу спілкування з іноземцями. Ви можете отримати довгоочікувані документи з-за кордону або вид на проживання, паспорт. Подорожі принесуть вам можливості та задоволення.

В особистих справах вас також чекає успіх, ви можете знайти свою любов, гармонізувати відносини в родині.

Стрільці

Цей тиждень буде насичений для вас різними подіями і вам доведеться дуже швидко реагувати. Сприятливий час для вирішення всіх юридичних питань. Зараз ви можете вдало взяти кредит або розстрочку, знайти інвесторів під важливі проекти, а також вирішити і вдало закрити питання з податками і вашими борговими зобов'язаннями.

В особистих відносинах вас чекає велика удача.

Козероги

Для вас зараз спокійний і гармонійний період, коли ви можете налагодити відносини з оточуючими, зайнятися юридичними питаннями, які можуть вдало вирішитися. Ви зможете знайти цікавих партнерів і компаньйонів для розвитку свого бізнесу. Також хороший період для гармонізації сімейних відносин і отримання підтримки від них підтримки.

У любові у вас можуть розгорітися справжнісінькі пристрасті.

Водолії

На цьому тижні перед вами відкриваються великі можливості і перспективи в роботі. Ви зможете проявити свій професіоналізм, Показати на що ви здатні. До вас можуть надійти цікаві пропозиції щодо зміни роботи або виду діяльності. Особливо цікавий період для тих Водоліїв, хто працює в медицині або на виробництві. У домашніх справах ви також зможете навести порядок. Вдалий час для купівлі-продажу нерухомості.

Зараз для вас добре зайнятися профілактикою свого здоров'я.

Риби

В середині цього тижня у вас буде великий емоційний підйом, що дозволить вам вдало розгорнути всі види своєї діяльності. Головне, не йти врозріз із загальноприйнятими правилами і керівництвом. Протягом усього тижня у вас будуть прекрасні можливості для творчості, гарного відпочинку і яскравих вражень. Ви можете налагодити стосунки зі своїми дітьми. Приділяйте їм більше часу і турботи. Буде багато удачі в особистих відносинах-ви зможете зустріти свою любов.