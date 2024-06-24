Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Ретроградный Сатурн приведет к усилению бюрократии, а Черная луна – пошлет нам соблазны и испытания. Что ждет в период с 24 по 30 июня представителей всех знаков Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

На этой неделе Солнце, Меркурий и Венера будут находиться в знаке Рака, что даст нам желание видеться с родными и близкими, проводить больше времени дома и заниматься домашними делами.

"На протяжении недели будет сохраняться гармоничный аспект секстиля между Венерой и Марсом, которые создадут гармонию и взаимопонимание в личных отношениях. Это также прекрасный период для всех творческих людей", - рассказала астролог.

По словам Базиленко, произойдет гармоничный аспект тригона между Венерой и Сатурном. Он также поможет нам гармонизировать наши отношения, сделать их более надежными. Этот аспект поможет привести в порядок все хозяйственные дела, хороший период для ремонтов и строительства.

"Сатурн на этой неделе будет входить в свое ретроградное движение и будет в таком положении находиться до середины июля. Сатурн - планета, которая отвечает в астрологии за порядок и закон, создает структуру нашего общества. Это наш кармический Учитель. Эта планета в ретро движении может создать задержки в делах, связанных со строительством, с карьерным ростом, развитием бизнеса, в сельском хозяйстве может возникнуть проблемы с урожаем, особенно из-за погодных условий. В этот период бюрократия будет набирать обороты. Также могут происходить значительные изменения в законодательстве и изменения во власти. Это касается как Украины, так и других стран. В этот период мы можем задуматься о более глобальных вещах", - считает астролог.

Черная луна – фиктивная планета нашего духовного состояния, которая говорит о темной стороне нашей души.

"Она определяет наше беспокойство и страхи, вносит в нашу жизнь соблазны и испытания для нашего же развития. На этой неделе Черная луна поменяет знак Зодиака: из знака Девы перейдёт в знак Весов, где будет находится 9 месяцев, до конца марта 2025 года", - рассказала Базиленко.

Кроме того, знак Весов отвечает за наши партнерские отношения, поэтому, может возникать напряжение в парах, да и в любых взаимоотношениях.

"Этот период будет для всех нас испытанием на прочность наших отношений, мы будем чувствовать слабые места друг друга и здесь, главное, опираться на гармонию, любовь и уважение. Необходимо помнить, что партнерские отношения также есть и в бизнесе, и в взаимоотношениях между странами и поэтому в течение года многие из них могут разрушиться из-за обманов и большого напряжения.

Знак Весов в астрологии также яркий показатель справедливости и связан с юриспруденцией. Черная Луна в этом знаке Зодиака может привести к нарушениям законов и попранию справедливости. Все будет зависеть от порядочности каждого из нас, от того как мы относимся друг к другу и соблюдаем законы. Берегите гармонию, будьте справедливы и проявляйте уважение, доброту друг к другу", - пояснила астролог.

ОВНЫ

Эта неделя может принести вам много удачи, а также решение всех бытовых и семейных вопросов. В вашем доме может собраться много гостей – ваших родственников. Хороший период для покупки и продажи недвижимости, ремонтных работ.

На выходных вам стоит провести в уединении и спокойствии, иначе конфликтов вам не избежать.

ТЕЛЬЦЫ

Эта неделя будет достаточно гармоничной. Перед вами откроются большие возможности. А самое главное, вы будите ощущать состояние вдохновения и желание довести все ваши дела до совершенства. Интересные встречи, контакты, много общения и новые знакомства. Прекрасное время для тех Тельцов, кому надо сдавать экзамены, кто работает в информационных направлениях, в коммерции и в торговле. Вы также можете получить материальную прибыль.

В личных отношениях вас ждёт взаимопонимание, в любви – удача.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вы будете ощущать хороший внутренний подъем и взаимопонимание с окружающими. Удачное время для того, чтобы повысить свои заработки, получить прибыль и расширять свой бизнес. Сейчас вы можете решить все хозяйственные вопросы, сделать крупные покупки в дом и навести во всем порядок. Вы также можете получить от начальства прекрасное предложение по повышению.

РАКИ

На этой неделе вы можете ощутить внутренний и эмоциональный подъем. Перед вами раскроется огромное количество возможностей. Главное, не упустить свой шанс. Все ваши дела смогут успешно продвигаться. Вы можете наладить отношения с партнерами по бизнесу и со своими супругами. Сможете больше разобраться в своих собственных желаниях. Позвольте уделить больше времени себе, своему имиджу и своим хобби.

На выходных будьте осторожны с эмоциями, особенно в общении со своими близкими. Здесь вас могут поджидать скандалы и конфликты.

ЛЬВЫ

Сейчас у вас хороший период как для продвижения по службе и в деловой сфере, так и для собственного отдыха. Необходимо заняться собой, своим внутренним миром, хорошенько отдохнуть. Побудьте в одиночестве, наберитесь сил, займитесь саморазвитием, развитием духовной сферы. Вам может открыться тайная информация, которая поможет вам разобраться в себе и в сложившейся ситуации. Опирайтесь на свою интуицию.

ДЕВЫ

На этой недели у вас есть хорошие возможности продвигать уже ранее начатые дела и обзавестись единомышленниками. Вы сможете рассчитывать на поддержку и помощь ваших друзей и окружения. Идеи, которые к вам придут на этой неделе, могут вдохновить вас на новые проекты и открыть перед вами новые горизонты. Хороший период для продвижения по службе. Во второй половине недели будет слишком много эмоций – важно сохранять спокойствие.

ВЕСЫ

Эта неделя открывает перед вами значительные возможности – ставьте большие цели и достигайте их смело и уверенно. Вас может ждать карьерный рост, улучшение взаимоотношений с вашим руководством, от которого придут интересные предложения для вас. Также, вы можете расширять свой бизнес, найти инвесторов для реализации ваших идей и в принципе хорошенько и плодотворно поработать, навести порядок в основных делах.

На выходных будьте осторожны со своими эмоциями и не входите в конфликты с вашей половинкой.

СКОРПИОНЫ

На этой неделе у вас будут большие возможности в обучении и в решении юридических вопросов. Удачное время для тех Скорпионов, кто сдает экзамены и занимается поступлением. Так же, вам принесет удачу общение с иностранцами. Вы можете получить долгожданные документы из-за рубежа или вид на жительство, паспорт. Поездки и путешествия принесут вам возможности и удовольствие.

В личных делах вас также ждёт успех, вы можете найти свою любовь, гармонизировать отношения в семье.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя будет насыщена для вас самыми разными событиями и вам придется очень быстро реагировать. Благоприятное время для решения всех юридических вопросов. Сейчас вы можете удачно взять кредит или рассрочку, найти инвесторов под важные проекты, а также решить и удачно закрыть вопросы с налогами и вашими долговыми обязательствами.

В личных отношениях вас ждет большая удача.

КОЗЕРОГИ

Для вас сейчас спокойный и гармоничный период, когда вы можете наладить отношения с окружающими, заняться юридическими вопросами, которые могут удачно решиться. Вы сможете найти интересных партнеров и компаньонов для развития своего бизнеса. Также хороший период для гармонизации семейных отношений и получения поддержки от них поддержки.

В любви у вас могут разгореться самые настоящие страсти.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе перед вами открываются большие возможности и перспективы в работе. Вы сможете проявить свой профессионализм, показать на что вы способны. К вам могут поступить интересные предложения по смене работы или виду деятельности. Особенно интересный период для тех Водолеев, кто работает в медицине или на производстве. В домашних делах вы также сможете навести порядок. Удачное время для купли-продажи недвижимости.

Сейчас для вас хорошо заняться профилактикой своего здоровья.

РЫБЫ

В середине этой недели у вас будет большой эмоциональный подъем, что позволит вам удачно развернуть все виды своей деятельности. Главное, не идти вразрез с общепринятыми правилами и руководством. На протяжении всей недели у вас будут прекрасные возможности для творчества, хорошего отдыха и ярких впечатлений. Вы можете наладить отношения со своими детьми. Уделяйте им больше времени и заботы. Будет много удачи в личных отношениях – вы сможете встретить свою любовь.