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Репортажі про війну в Україні перемогли на фестивалі у Польщі

Репортажі про війну в Україні перемогли на фестивалі у Польщі

Київ • УНН

 • 8362 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Фестивалі мистецтва факту в Торуні виграли фільми польських і білоруських журналістів, про життя у східній Україні під обстрілами російських сепаратистів та найманців, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Наприкінці минулого тижня в Торуні урочисто звершився триденний конкурс польських репортажистів та документалістів. Гран-прі фестивалю отримали журналісти польського телеканалу TVP Info Рафал Станьчик та Ярослв Ґєрмазяк за репортаж “Фашисти в окопах”. Відзнаку журі отримав також фільм незалежного білоруського телеканалу TV Bielsat “Пензі замість автоматів”.

Війна в Україні — це головна тема фільмів-переможців четвертого Фестивалю мистецтва факту.

Це історії про життя у східній Україні під обстрілами російських сепаратистів та найманців. Рафал Станьчик і Ярослав Ґєрмазяк з TVP Info на лінії фронту в Маріуполі познайомилися з солдатами батальйону “Азов”, яких західні мас-медіа звинувачують у неонацизмі. Так, дещо випадково, поляки зробили репортаж “Фашисти в окопах”.

Іншу, без пострілів та поранених, картину війни в Україні “намалював” білоруський журналіст у Польщі телеканалу TV Bielsat у стрічці “Пензі замість автоматів”. Картина здобула першу нагороду у категорії “документальний фільм”. Камера супроводжує білоруських художників під час пленеру у Донбасі.

“Це така форма терапії завдяки мистецтву. Допомога у переосмисленні усього цього, аби більше таке не повторялося у будь-якому іншому місці”, — сказав журналіст “Бєлсату” Антон Цялежнікау.

Як повідомляв УНН, в Росії покажуть два фільми про війну в Маріуполі.

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