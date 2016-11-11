Репортажи о войне в Украине победили на фестивале в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Фестивале искусства факта в Торуни выиграли фильмы польских и белорусских журналистов, о жизни в восточной Украине под обстрелами российских сепаратистов и наемников, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
В конце прошлой недели в Торуни торжественно совершился трехдневный конкурс польских репортажистив и документалистов. Гран-при фестиваля получили журналисты польского телеканала TVP Info Рафал Станьчик и Ярослв Гермазяк за репортаж "Фашисты в окопах". Награду жюри получил также фильм независимого белорусского телеканала TV Bielsat "Пензи вместо автоматов".
Война в Украине - это главная тема фильмов-победителей четвертого фестиваля искусства факту.
Это истории о жизни в восточной Украине под обстрелами российских сепаратистов и наемников. Рафал Станьчик и Ярослав Гермазяк из TVP Info на линии фронта в Мариуполе познакомились с солдатами батальона "Азов", которых западные СМИ обвиняют в неонацизме. Так, несколько случайно, поляки сделали репортаж "Фашисты в окопах".
Другую, без выстрелов и раненых, картину войны в Украине "нарисовал" белорусский журналист в Польше телеканала TV Bielsat в фильме "Пензи вместо автоматов". Картина получила первую награду в категории "документальный фильм". Камера сопровождает белорусских художников во время пленэра в Донбассе.
"Это такая форма терапии благодаря искусству. Помощь в переосмыслении всего этого, чтобы больше такое не повторялось в любом другом месте", - сказал журналист" Белсат "Антон Цялежникау.
Как сообщал УНН, в России покажут два фильма о войне в Мариуполе.