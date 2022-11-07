Рекордна кількість оголошень: у росії терміново продають квартири - ЗМІ

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Кількість росіян, які бажають терміново продати своє житло і готові занижувати ціну, з початку березня зросла на 85%.

Перше помітне зростання відбулося у березні на самому початку місяця, - зазначають автори доповіді. Друга хвиля оголошень розпочалася 18 вересня і не спадає досі.

На даний момент кількість оголошень про терміновий продаж нерухомості в базі ЦІАН досягла 12,5 тисячі - це рекорд як за загальною кількістю, так і за часткою саме термінових продажів серед усіх оголошень (4%). Найбільше таких пропозицій – у Краснодарі, Московській області, Москві та Санкт-Петербурзі.

Заради того, щоб швидше продати свої квартири, їх власники готові знижувати ціну нижчу за ринкову. Середня знижка на квадратний метр у країні становить 5,1%. Максимальні знижки готові надавати покупцям мешканці Махачкали (13%) та Владивостока (10%). Москвичі ж згодні поступитися лише 3,2% ринкової вартості свого житла.

Керівник "Ціан.Аналітики" Олексій Попов пояснив ажіотажну пропозицію на ринку нерухомості, зокрема міграційними процесами.

Додамо

Масовий від'їзд росіян також відбувався у дві хвилі: перша – після вторгнення в Україну 24 лютого, друга – після оголошення мобілізації 21 вересня. Точної статистики про масштаби еміграції немає, проте, за підрахунками експертів, у першу хвилю Росію залишили близько 300 тис. громадян, у другу - до мільйона.