Рекордна кількість оголошень: у росії терміново продають квартири - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На ринку нерухомості в росії рекордно зросла кількість оголошень про терміновий продаж квартир. Про це повідомляє Forbes, посилаючись на доповідь аналітичної служби найбільшої бази даних нерухомості ЦІАН, передає УНН.
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Кількість росіян, які бажають терміново продати своє житло і готові занижувати ціну, з початку березня зросла на 85%.
Перше помітне зростання відбулося у березні на самому початку місяця, - зазначають автори доповіді. Друга хвиля оголошень розпочалася 18 вересня і не спадає досі.
На даний момент кількість оголошень про терміновий продаж нерухомості в базі ЦІАН досягла 12,5 тисячі - це рекорд як за загальною кількістю, так і за часткою саме термінових продажів серед усіх оголошень (4%). Найбільше таких пропозицій – у Краснодарі, Московській області, Москві та Санкт-Петербурзі.
Заради того, щоб швидше продати свої квартири, їх власники готові знижувати ціну нижчу за ринкову. Середня знижка на квадратний метр у країні становить 5,1%. Максимальні знижки готові надавати покупцям мешканці Махачкали (13%) та Владивостока (10%). Москвичі ж згодні поступитися лише 3,2% ринкової вартості свого житла.
Керівник "Ціан.Аналітики" Олексій Попов пояснив ажіотажну пропозицію на ринку нерухомості, зокрема міграційними процесами.
Додамо
Масовий від'їзд росіян також відбувався у дві хвилі: перша – після вторгнення в Україну 24 лютого, друга – після оголошення мобілізації 21 вересня. Точної статистики про масштаби еміграції немає, проте, за підрахунками експертів, у першу хвилю Росію залишили близько 300 тис. громадян, у другу - до мільйона.