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Рекордна кількість оголошень: у росії терміново продають квартири - ЗМІ

Рекордна кількість оголошень: у росії терміново продають квартири - ЗМІ

Київ • УНН

 • 264463 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. На ринку нерухомості в росії рекордно зросла кількість оголошень про терміновий продаж квартир. Про це повідомляє Forbes, посилаючись на доповідь аналітичної служби найбільшої бази даних нерухомості ЦІАН, передає УНН.

Деталі

Кількість росіян, які бажають терміново продати своє житло і готові занижувати ціну, з початку березня зросла на 85%.

Перше помітне зростання відбулося у березні на самому початку місяця, - зазначають автори доповіді. Друга хвиля оголошень розпочалася 18 вересня і не спадає досі.

На даний момент кількість оголошень про терміновий продаж нерухомості в базі ЦІАН досягла 12,5 тисячі - це рекорд як за загальною кількістю, так і за часткою саме термінових продажів серед усіх оголошень (4%). Найбільше таких пропозицій – у Краснодарі, Московській області, Москві та Санкт-Петербурзі.

Заради того, щоб швидше продати свої квартири, їх власники готові знижувати ціну нижчу за ринкову. Середня знижка на квадратний метр у країні становить 5,1%. Максимальні знижки готові надавати покупцям мешканці Махачкали (13%) та Владивостока (10%). Москвичі ж згодні поступитися лише 3,2% ринкової вартості свого житла.

Керівник "Ціан.Аналітики" Олексій Попов пояснив ажіотажну пропозицію на ринку нерухомості, зокрема міграційними процесами.

Додамо

Масовий від'їзд росіян також відбувався у дві хвилі: перша – після вторгнення в Україну 24 лютого, друга – після оголошення мобілізації 21 вересня. Точної статистики про масштаби еміграції немає, проте, за підрахунками експертів, у першу хвилю Росію залишили близько 300 тис. громадян, у другу - до мільйона.

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