Рекордное количество объявлений: в россии срочно продают квартиры - СМИ

Детали

Количество россиян, желающих срочно продать свое жилье и готовое занижать цену, с начала марта возросло на 85%.

Первый заметный рост произошел в марте в самом начале месяца, – отмечают авторы доклада. Вторая волна объявлений началась 18 сентября и не спадает до сих пор.

На данный момент количество объявлений о срочной продаже недвижимости в базе ЦИАН достигло 12,5 тысяч – это рекорд как по общему количеству, так и по доле именно срочных продаж среди всех объявлений (4%). Больше всего таких предложений – в Краснодаре, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Ради того, чтобы быстрее продать свои квартиры, их владельцы готовы снижать цену ниже рыночной. Средняя скидка на квадратный метр в стране составляет 5,1%. Максимальные скидки готовы предоставлять покупателям жители Махачкалы (13%) и Владивостока (10%). Москвичи же согласны уступить только 3,2% рыночной стоимости своего жилья.

Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов объяснил ажиотажное предложение на рынке недвижимости, в том числе миграционными процессами.

Добавим

Массовый отъезд россиян также проходил в две волны: первая – после вторжения в Украину 24 февраля, вторая – после объявления мобилизации 21 сентября. Точной статистики о масштабах эмиграции нет, однако, по подсчетам экспертов, в первую волну россию покинули около 300 тыс. граждан, во вторую – до миллиона.