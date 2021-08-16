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17 березня, 19:38 • 105882 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139513 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 165727 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 162411 перегляди

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17 березня, 09:17 • 182767 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159612 перегляди

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Рекордна кількість дітей піде в одеські школи

Рекордна кількість дітей піде в одеські школи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У вересні в 122 одеські школи піде на 3100 дітей більше, ніж у минулому році. Про це на апаратній нараді в мерії повідомила директор Департаменту освіти мерії Одеси Олена Буйневич.

Деталі

Буйневич сказала, що загальна кількість дітей в школах досягне 110 тисяч. До перших класів уже набрано 11 тисяч учнів, причому прийом документів продовжується - в основному від батьків, які живуть за містом і не знайшли для своїх дітей місця.

Відзначимо, що чисельність дітей у школах Одеси зростає з кожним роком. Ще на початку 2000-х учнів було приблизно 80 тисяч, а вже чотири роки тому - 100 тисяч. Передусім це пов'язано з житловою забудовою міської межі, в основному в рекреаційній зоні. У багатьох школах попит на навчання значно перевищує можливості навчальних закладів. 40 шкіл перейшли на дві зміни. Ця проблема кілька років перебуває у фокусі суспільної уваги.

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