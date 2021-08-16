Рекордна кількість дітей піде в одеські школи

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Буйневич сказала, що загальна кількість дітей в школах досягне 110 тисяч. До перших класів уже набрано 11 тисяч учнів, причому прийом документів продовжується - в основному від батьків, які живуть за містом і не знайшли для своїх дітей місця.

Відзначимо, що чисельність дітей у школах Одеси зростає з кожним роком. Ще на початку 2000-х учнів було приблизно 80 тисяч, а вже чотири роки тому - 100 тисяч. Передусім це пов'язано з житловою забудовою міської межі, в основному в рекреаційній зоні. У багатьох школах попит на навчання значно перевищує можливості навчальних закладів. 40 шкіл перейшли на дві зміни. Ця проблема кілька років перебуває у фокусі суспільної уваги.