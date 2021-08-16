Рекордное число детей пойдет в одесские школы

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 103896 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 118639 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 122587 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 179537 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 210581 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 136781 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 129704 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 196863 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125365 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 181872 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 121920 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 129349 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 124027 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 134477 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 126496 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 210636 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 196906 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 354674 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 321233 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 305440 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 103166 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 102431 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 179577 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 141345 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 181881 просмотра
Актуальное
Рекордное число детей пойдет в одесские школы

Рекордное число детей пойдет в одесские школы

Киев  •  УНН

 • 6779 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В сентябре в 122 одесские школы пойдет на 3100 детей больше, чем в прошлом году. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор Департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич.

Детали

Буйневич сказала, что общее число детей в школах достигнет 110 тысяч. В первые классы уже набрано 11 тысяч учеников, причем прием документов продолжается - в основном от родителей, живущих за городом и не нашедших для своих детей места.

Отметим, что численность детей в школах Одессы возрастает с каждым годом. Еще в начале 2000-х учеников было примерно 80 тысяч, то в уже четыре года назад - 100 тысяч. В первую очередь это связано с жилой застройкой городской черты, в основном в рекреационной зоне. Во многих школах спрос на обучение значительно превышает возможности учебных заведений. 40 школ перешли на две смены. Эта проблема несколько лет находится в фокусе общественного внимания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН-Одесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы