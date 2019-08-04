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Реалізований пенальті Зінченка допоміг "Манчестер Сіті" завоювати Суперкубок Англії

Реалізований пенальті Зінченка допоміг "Манчестер Сіті" завоювати Суперкубок Англії

Київ • УНН

 • 10808 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. "Манчестер Сіті" футболіста національної збірної України Олександра Зінченка зустрічався з "Ліверпулем" у матчі за Суперкубок Англії, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Наш співвітчизник вийшов на поле лондонського стадіону "Вемблі» у стартовому складі чинних чемпіонів країни та відіграв повний поєдинок.

Швидкий гол від Рахіма Стерлінга на 12 хвилині допоміг "міщанам" довгий час триматися в ролі лідера. Однак Жоель Матіп на 77 хвилині встановив паритет, і гра дійшла до серії після матчевих пенальті. З рахунком 5:4 команда Гвардіоли завоювала престижний трофей. Зінченко був одним із п'яти гравців переможців, який реалізував 11-метрову спробу.

Примітно, що для Зінченка цей трофей став уже сьомим у складі "Манчестер Сіті".

Також додамо, завдяки цій перемозі, "Манчестер Сіті" встановив національний рекорд - стали першою англійською командою, якій вдалося виграти всі чотири внутрішні трофеї за один календарний рік.

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