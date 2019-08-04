Реализованный пенальти Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать Суперкубок Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко встречался с "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Наш соотечественник вышел на поле лондонского стадиона "Уэмбли» в стартовом составе действующих чемпионов страны и сыграл полный поединок.
Быстрый гол от Рахима Стерлинга на 12 минуте помог "горожанам" долгое время держаться в роли лидера. Однако Жоэль Матип на 77 минуте установил паритет, и игра дошла до серии послематчевых пенальти. Со счетом 5:4 команда Гвардиолы завоевала престижный трофей. Зинченко был одним из пяти игроков победителей, который реализовал 11-метровую попытку.
Примечательно, что для Зинченко этот трофей стал уже седьмым в составе "Манчестер Сити".
Также добавим, благодаря этой победе, "Манчестер Сити" установил национальный рекорд - стали первой английской командой, которой удалось выиграть все четыре внутренние трофеи за один календарный год.