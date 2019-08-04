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6 марта, 19:19 • 131373 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128441 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129243 просмотра

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Реализованный пенальти Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать Суперкубок Англии

Реализованный пенальти Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать Суперкубок Англии

Киев  •  УНН

 • 10807 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко встречался с "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Наш соотечественник вышел на поле лондонского стадиона "Уэмбли» в стартовом составе действующих чемпионов страны и сыграл полный поединок.

Быстрый гол от Рахима Стерлинга на 12 минуте помог "горожанам" долгое время держаться в роли лидера. Однако Жоэль Матип на 77 минуте установил паритет, и игра дошла до серии послематчевых пенальти. Со счетом 5:4 команда Гвардиолы завоевала престижный трофей. Зинченко был одним из пяти игроков победителей, который реализовал 11-метровую попытку.

Примечательно, что для Зинченко этот трофей стал уже седьмым в составе "Манчестер Сити".

Также добавим, благодаря этой победе, "Манчестер Сити" установил национальный рекорд - стали первой английской командой, которой удалось выиграть все четыре внутренние трофеи за один календарный год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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