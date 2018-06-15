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"Реал" оформив найдорожчий трансфер в історії Південної Америки

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА мадридський "Реал" домовився із "Сантосом" щодо трансферу із 17-річним атакуючим півзахисником Родріго Гоесом, передає УНН з посиланням на сайт ФК "Сантос" і "Реалу".

Бразильський клуб не розголошує суми, але повідомляє, що це найдорожчий трансфер Південної Америки.

Родріго приєднається до "Реалу" тільки в 2019 році, коли йому виповниться 18 років. Наразі гравець продовжить працювати на благо "Сантоса".

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Примітно, що, за повідомленням ЗМІ, "королівський клуб" заплатить бразильській стороні 54 млн євро.

Додамо також, у нинішньому сезоні нападник відіграв 9 зустрічей в чемпіонаті Бразилії, забив 5 разів і віддав 1 результативний пас.

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