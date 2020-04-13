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Разумков вважає, що можливо зменшити зарплати депутатам під час спалаху коронавірусу

Разумков вважає, що можливо зменшити зарплати депутатам під час спалаху коронавірусу

Київ • УНН

 • 10491 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що можна зменшити зарплати депутатам під час спалаху коронавірусу. Про це він сказав в ефірі телеканалу "НАШ", передає УНН.

“Мені важко відповісти зараз за всіх народних депутатів, як показала практика, не всі будуть готові відмовлятися. Тому що раніше були ініціативи перераховувати так звані депутатські до спеціального фонду і багато інших речей, але, на жаль, не всі фракції, не всі депутати підтримали ці ініціативи. Наприклад, я вважаю, що це можливо. Я не знаю, наскільки зменшити, але серйозно зменшити заробітні плати і утримання депутатського корпусу - мені здається, що це можливо”, - сказав Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, чи можливо зменшити депутатам заробітні плати під час спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, Разумков допустив, що на цьому тижні можливі ще додаткові засідання ВР.

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