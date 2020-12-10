Разумков: у парламенті мають напрацювати законопроекти по трьох напрямках щодо діяльності НАЗК та КСУ

"Парламентська робоча група працює над законопроектами, які відновлять ефективну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції та Конституційного Суду України… Голова Парламенту зазначив, що робоча група має напрацювати законопроекти по трьох напрямках. По першому з них – відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування – Верховна Рада вже ухвалила рішення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Разумков додав, що стосовно діяльності Конституційного Суду внесено велику кількість законопроектів – від різних фракцій та груп, а також від Президента України. При цьому, Президент звернувся з проханням не розглядати його ініціативу до висновку Венеційської комісії.

"Паралельно у понеділок були зареєстровані два законопроекти, які дозволять відновити нормальний режим роботи НАЗК з урахуванням рішення Конституційного Суду, ухваленого 27 жовтня. І третій блок – стосовно того, що потрібно зробити, щоб Конституційний Суд був ефективним", - повідомив Разумков.

За його словами, ухвалення рішення по Конституційному Суду буде найважчим, попри те, що робоча група працює злагоджено та ефективно.

Як зазначив голова парламенту, ключовими є два законопроекти, які можуть отримати підтримку у залі Верховної Ради. За його словами, перша ініціатива передбачає те, що Конституційний Суд ухвалюватиме рішення двома третинами голосів, а друга пропозиція – це збільшення кворуму суддів для прийняття рішення.

Нагадаємо, у Раді наразі близько 8 законопроектів щодо КСУ.