Разумков спрогнозував явку на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Явка на місцевих виборах буде на рівні 55-65%. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час візиту до Харківської області, передає кореспондент УНН.
“Об’єктивно, як демонструє практика, явка на місцеві вибори трохи менша ніж на парламентські або президентські, але вона буде зберігатись (на рівні — ред.) 55-65%”, — сказав Разумков.
Він зазначив, що не може наразі сказати конкретний показник по області.
"Але з урахуванням того що у нас будуть вибори в ОТГ, будуть вибори за новою системою, то зацікавленість виборців може бути вищою", — додав голова ВР.
Нагадаємо, раніше Разумков наголосив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть бути проведені лише за певних умов.
Місцеві вибори призначені на 25 жовтня.